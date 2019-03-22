Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский Совет призвал к активным усилиям по решению "внутренних и внешних аспектов дезинформации" и по защите европейских и национальных выборов по всему ЕС.
"Обмен информацией имеет ключевое значение в этом контексте, и недавнее создание системы быстрого оповещения (о дезинформационных кампаниях и внешних вмешательствах - ИФ) является важным шагом вперед", - подчеркивается в постановлении, принятом в пятницу на саммите ЕС.
Евросовет призвал частных операторов, таких как онлайн-платформы и социальные сети, полностью реализовать кодекс поведения и обеспечить "более высокие стандарты ответственности и прозрачности".
Саммит Евросоюза также призвал "к постоянным и скоординированным усилиям по защите демократических систем союза и по борьбе с непосредственными и долгосрочными угрозами, создаваемыми дезинформацией, в качестве неотъемлемой части повышения устойчивости ЕС к гибридным угрозам".
Европейский совет, сказано в постановлении, вернется к этому вопросу на своем июньском заседании на основе доклада об извлеченных уроках, подготовленного председательством Совета ЕС в сотрудничестве с Еврокомиссией и высоким представителем по иностранным делам.
В связи с этим постановлением президент Франции Эмманюэль Макрон назвал повестку саммита "позитивной и наступательной".
"Был введен план действий, предусматривающий процедуру взаимного предупреждения об атаках или вмешательствах против любого из нас (государств-членов ЕС - ИФ) во время этих выборов. С моей стороны, я желаю, чтобы мы пошли еще дальше: речь о предложении, которое я сделал о европейском агентстве по защите демократий", - сказал французский президент, комментируя на брифинге для СМИ прошедший Европейский совет.
Он считает данные шаги по предупреждению вмешательства в выборы только началом общей работы, которую надо еще укреплять, но уже достигнутое, по его мнению, можно приветствовать.
***/ 1ов мф