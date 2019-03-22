Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 17:41

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский Совет призвал к активным усилиям по решению "внутренних и внешних аспектов дезинформации" и по защите европейских и национальных выборов по всему ЕС.

"Обмен информацией имеет ключевое значение в этом контексте, и недавнее создание системы быстрого оповещения (о дезинформационных кампаниях и внешних вмешательствах - ИФ) является важным шагом вперед", - подчеркивается в постановлении, принятом в пятницу на саммите ЕС.

Евросовет призвал частных операторов, таких как онлайн-платформы и социальные сети, полностью реализовать кодекс поведения и обеспечить "более высокие стандарты ответственности и прозрачности".

Саммит Евросоюза также призвал "к постоянным и скоординированным усилиям по защите демократических систем союза и по борьбе с непосредственными и долгосрочными угрозами, создаваемыми дезинформацией, в качестве неотъемлемой части повышения устойчивости ЕС к гибридным угрозам".

Европейский совет, сказано в постановлении, вернется к этому вопросу на своем июньском заседании на основе доклада об извлеченных уроках, подготовленного председательством Совета ЕС в сотрудничестве с Еврокомиссией и высоким представителем по иностранным делам.

В связи с этим постановлением президент Франции Эмманюэль Макрон назвал повестку саммита "позитивной и наступательной".

"Был введен план действий, предусматривающий процедуру взаимного предупреждения об атаках или вмешательствах против любого из нас (государств-членов ЕС - ИФ) во время этих выборов. С моей стороны, я желаю, чтобы мы пошли еще дальше: речь о предложении, которое я сделал о европейском агентстве по защите демократий", - сказал французский президент, комментируя на брифинге для СМИ прошедший Европейский совет.

Он считает данные шаги по предупреждению вмешательства в выборы только началом общей работы, которую надо еще укреплять, но уже достигнутое, по его мнению, можно приветствовать.

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