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Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский совет заслушает доклад канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона как участников "нормандского формата" о выполнении минских соглашений, с которыми ЕС увязывает дальнейшую судьбу экономических санкций в отношении РФ, сообщил в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.

"Как и каждые полгода, канцлер Меркель и президент Макрон доложат о выполнении минских соглашений, что послужит основой для дальнейшего рассмотрения вопроса Coreper (Комитетом постоянных представителей стран ЕС - ИФ) для принятия решения (Советом ЕС - ИФ) о применяемых санкциях", - сказал источник на условиях анонимности, знакомя в среду журналистов с повесткой дня саммита ЕС, который соберется 28-29 июня в бельгийской столице.

Как ранее объяснял "Интерфаксу" источник в структурах ЕС, на основании этого доклада главы государств и правительств стран ЕС примут политическое решение по дальнейшему санкционному режиму для РФ, за которым должна последовать формальная процедура утверждения юридического акта Советом ЕС и публикация документа в "Официальном журнале" Европейского союза.

Срок действия экономических санкций в отношении ЕС истекает 31 июля 2018 года. Последний раз они продлевались Советом ЕС 21 декабря 2017 года.

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Интерфакс