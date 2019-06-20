Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 21:38

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Брюссель. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн сообщил в Twitter, что участники заседающего в Брюсселе саммита ЕС договорились о продлении на полгода экономических санкций в отношении России.

"Санкции против России единогласно продлены еще на шесть месяцев из-за недостаточной реализации Минских соглашений", - написал Ааманн в четверг вечером.

"ЕС остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины спустя пять лет после незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя", - отметила в Twitter представитель пресс-службы Совета ЕС Виржини Баттю.

Ранее другой источник в Брюсселе сообщил о том, что официальное решение по этому поводу на следующей неделе должен принять Совет ЕС.

Эти ограничительные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год "в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине". Они были усилены в сентябре 2014 года. 19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений.

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Последний раз Совет ЕС продлевал экономические санкции 21 декабря 2018 года.

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