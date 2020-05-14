Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 16:13

Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Европейский совет в четверг принял решение о продлении до 18 мая 2021 года ограничительных мер в отношении тех, кто осуществляет кибератаки, угрожающие ЕС или государствам-членам.

Как говорится в сообщении, опубликованном советом, ЕС оставляет за собой возможность "вводить точечные ограничительные меры в отношении лиц или структур, вовлеченных в кибератаки, наносящие значительный ущерб и представляющие внешнюю угрозу для ЕС и государств-членов".

Решение о продлении ограничительных мер было принято спустя несколько дней после принятия декларации ЕС и странами-членами о подрывной киберактивности, использующей пандемию коронавируса.

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