Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 0:04

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Саммит ЕС согласился продлить срок Brexit до 22 мая, говорится в постановлении саммита.

"Европейский совет согласился на продление до 22 мая при условии, что соглашение о выходе будет одобрено палатой общин на следующей неделе. Если соглашение о выходе не будет одобрено палатой общин на следующей неделе, то Европейский совет согласен на продление до 12 апреля 2019 года", - говорится в постановлении.

От Великобритании в свою очередь ждут, что она прояснит дальнейшие действия до конца срока.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня, соответствующее письмо она направила в Брюссель.

1тф тг

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