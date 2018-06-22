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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 16:16 22.06.2018 - 16:16

Брюссель. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский совет 28-29 июня, как ожидается, может рассмотреть в очередной раз выполнение Россией минских соглашений по украинскому урегулированию и сделать "политические выводы" о дальнейшей судьбе экономических санкций в отношении Москвы, которые истекают 31 июля 2018 года.

"Формальное решение по утверждению соответствующего юридического акта, согласно процедуре, должен принять Совет ЕС после политического решения саммита ЕС", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в европейских структурах в Брюсселе.

В ответ на просьбу прокомментировать сообщения некоторых СМИ о предстоящем продлении срока действия секторальных санкций на саммите ЕС, собеседник агентства пояснил, что это надо понимать, как "политическое решение" на основе "анализа ситуации с выполнением минских соглашений".

Он затруднился ответить на вопрос, на каком Совете ЕС предполагается в дальнейшем рассматривать ситуацию с экономическими санкциями в отношении России. По его мнению, на данном этапе этот вопрос преждевременный. Такое решение может быть принято любым профильным советом, никто заранее не определяет, каким. По словам источника, "главное, что вопрос должен быть решен до 31 июля".

Совет ЕС продлил 21 декабря 2017 года экономические санкции, касающиеся отдельных секторов российской экономики, до 31 июля 2018 года. Это решение последовало после того, как 14 декабря 2017 года президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформировали Европейский совет о ситуации с выполнением минских соглашений.

19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением минских соглашений.

Эти ограничительные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год "в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине". Они были усилены в сентябре 2014 года. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

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