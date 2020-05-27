Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 16:22

Брюссель. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Предложенный Еврокомиссией план антикризисного восстановления и долгосрочный бюджет ЕС будут рассмотрены саммитом Евросоюза 19 июня, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Мы обсудим этот вопрос на плановом заседании Европейского совета 19 июня", - написал Мишель в своем твиттере в среду.

"Все должно быть сделано, чтобы договориться до летнего (каникулярного - ИФ) перерыва", - добавил глава Евросовета.

Как сообщалось, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в среду создать финансовый инструмент послекризисного восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро.

"Из этих 750 млрд евро 500 млрд будут составлять субвенции, а 250 - займы", - заявила фон дер Ляйен на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

Она объяснила, что предложенный Еврокомиссией план под названием "Будущее поколение ЕС" "увеличит общую финансовую мощь бюджета Европейского союза на 2021-2027 гг. до 1,85 трлн евро".

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