Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 10:56

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский совет соберется в Брюсселе 21-22 марта, чтобы обсудить, в частности, ситуацию вокруг Brexit, сообщается в опубликованной в Брюсселе во вторник повестке.

Согласно проекту повестки саммита, 21 марта главы государств и правительств 27 стран ЕС обсудят "последнее развитие событий в результате уведомления Соединенного Королевства по статье 50 (Договора о ЕС о выходе государства-члена из союза - ИФ)".

Как и обычно, весенний саммит сделает акцент на укреплении экономической основы Евросоюза.

Европейский совет, отмечается в проекте документа, будет обсуждать будущее развитие единого рынка, союз рынков капиталов, а также политику цифровых технологий, промышленности и торговли в перспективе будущей стратегической программы ЕС.

Европейские лидеры, как ожидается, одобрят рекомендации, касающиеся экономической политики зоны евро.

На саммите состоятся дебаты о климатических изменениях. Предполагается, что будут определены генеральные линии и приоритеты, направленные на то, чтобы Евросоюз смог представить к 2020 году долгосрочную стратегию по выполнению Парижского соглашения по климату.

Европейский союз подготовит саммит ЕС-Китай, который запланирован на 9 апреля 2019 года. На заседании состоится обмен взглядами на отношения с Китаем в целом в международном контексте.

Главы государств и правительств намерены рассмотреть "прогресс, достигнутый в борьбе против дезинформации, и необходимость защищать демократическую целостность национальных и европейских выборов во всем ЕС".

В начале совещания президент Румынии Клаус Йоханнис, представляющий румынское председательство Совета ЕС, выступит с обзором хода выполнения заключений предыдущего Европейского совета.

Саммит отметит 25-летие Европейского экономического пространства. По этому случаю на него приглашены премьер-министры Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.

Соглашение о Европейском экономическом пространстве было подписано 2 мая 1992 года и вступило в силу 1 января 1994 года. Оно предусматривает интеграцию стран-участниц по вопросу "четырех свобод": свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и людей, напоминают в Брюсселе.

1ов во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!