Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 17:57

Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Комитет постпредов стран ЕС (Coreper) одобрил в среду мандат румынскому председательству Совета ЕС на переговоры с Европарламентом по созданию структур, которые призваны "обезопасить единый цифровой рынок и укрепить автономию ЕС в области кибербезопасности".

"В стратегических интересах ЕС сделать так, чтобы мы располагали необходимыми возможностями для защиты наших сетей и цифровых услуг. Структурированное объединение и совместное использование исследовательского потенциала, а также внедрение инновационных решений в области кибербезопасности дадут реальный толчок конкурентоспособности сектора кибербезопасности ЕС по отношению к глобальным игрокам", - заявил по этому случаю румынский министр коммуникаций и цифрового сектора Александру Петреску.

Мандат в итоге предусматривает "создание базы знаний высокого уровня по кибербезопасности под названием "Европейский центр промышленной, технологической и исследовательской деятельности в области кибербезопасности" и создание сети национальных координационных центров".

"Вместе эти структуры помогут защитить единый цифровой рынок и усилить автономию ЕС в области кибербезопасности", - сообщается в коммюнике пресс-службы Совета ЕС.

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