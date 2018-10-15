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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 17:48 15.10.2018 - 17:48

***В ЕС приступают к мерам против незаконной торговли ливийской нефтью

Брюссель. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после заседания Совета ЕС в Люксембурге в понедельник подчеркнула единство подхода министров иностранных дел Евросоюза к ливийскому кризису.

"Мы обсуждали с министрами Ливию, и это продемонстрировало единство (...). Мы хотим сделать акцент как раз на единстве в течение ближайших недель и месяцев. Намечаются парламентские и президентские выборы, мы надеемся, что они будут организованы как можно скорее, но, с точки зрения как политики, так и безопасности, в приемлемых условиях. В условиях, которые позволят понимать, почему и за кого ливийцы будут голосовать", - сказала Ф.Могерини на пресс-конференции.

Она подтвердила единую поддержку главами МИД ЕС действий специального представителя ООН по Ливии Гасана Саламе.

Министры также обсуждали политический переходный период, экономические реформы и вопросы безопасности в Ливии.

Речь, по словам высокого представителя ЕС по иностранным делам, шла о том, как усилить поддержку Евросоюза закреплению прекращения огня и как улучшить исполнение соглашений, касающихся безопасности.

Все министры иностранных дел ЕС заявили о желании продлить мандат операции ЕС "София" в Средиземном море, в частности, что касается борьбы против торговли людьми, против бизнес-модели перевозчиков мигрантов, а также вопроса подготовки ливийской береговой охраны.

"Наше присутствие в Ливии было усилено в течение последних недель. Правда, что обстоятельства там сложные, но это то, что мы будем продолжать, и мы предоставили в распоряжении ООН и ливийских властей эту помощь", - отметила Ф.Могерини, добавив, что ЕС содействует проведению конференции по Ливии в Палермо в ноябре, которую поддерживают все страны союза.

"Сигнал, который следует из нашего сегодняшнего заседания, - это сигнал единого фронта. Мы хотим продолжать усилия и хотим найти ливийское решение этой проблемы под эгидой ООН", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Ей был задан вопрос, что предпринимается службами ЕС против незаконной торговли нефтью ливийскими вооруженными группировками в Средиземноморье, учитывая, что попадающие в их карманы доходы от нефти подпитывают конфликт между этими группировками. Кроме того, Ф.Могерини спросили, предусматривает ли ЕС санкции против вооруженных группировок, которые блокируют в Триполи мирный процесс.

Она ответила, что ЕС работает согласованно со специальным представителем ООН и следит за тем, чтобы доходы от незаконного трафика предотвращались.

"Мы знаем, что Ливия богатая страна, что у нее есть разнообразные ресурсы, и большие деньги уводятся от этой страны. Речь о том, чтобы потоки денег, полученных от нефти, были прозрачными. И это причина, по которой мы поддерживаем работу специального представителя ООН", - продолжила глава европейской дипломатии.

"В том, что касается торговли нефтью, мы начинаем организовывать наблюдение в рамках операции "София"", - отметила Ф.Могерини, уточнив, что главный мандат этой операции все же противодействие торговле людьми.

По ее словам, в ЕС также ищут способ позволить Европейскому центральному банку отслеживать потоки сомнительных денег, чтобы можно было выяснять, "кто и на какой стадии оперирует доходами от нефти, торговли людьми или оружием".

Вопрос о санкциях обсуждался с Г.Саламе, сообщила Ф.Могерини. Соответствующая работа ведется в Совете Безопасности ООН.

"Сегодня с министрами иностранных дел мы говорили о возможности для государств-членов союза, заседающих в Совете Безопасности ООН, тесно сотрудничать с Саламе", - сказала глава дипломатии ЕС.

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