Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 19:42 17.10.2018 - 19:42

Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - ЕС и Бельгия, надеются на успех переговоров по Brexit, но в то же время готовятся к любым сценариям, заявил бельгийский премьер-министр Шарль Мишель.

"Мы работаем над всеми гипотезами, включая гипотезу (Brexit - ИФ) без соглашения. На ответственности всех европейских стран быть готовыми к любым возможным форматам. Но предпочтение, конечно, в том, чтобы иметь стабильное и хорошее соглашение как для Европейского союза, так и для Великобритании", - сказал Ш.Мишель журналистам вечером в среду по прибытии на саммита Европейского союза, который заседает в Брюсселе.

Он отметил сложность переговоров. "Мы внимательно выслушаем, что (главный переговорщик ЕС - ИФ) Мишель Барнье и (премьер-министр Великобритании - ИФ) Тереза Мэй скажут нам сегодня вечером", - добавил глава бельгийского правительства.

Отвечая на вопрос, он сообщил, что с момента решения о Brexit правительство Бельгии интенсивно работает с экспертами, чтобы оценить все возможные последствия соответственно разным сценариям выхода Великобритании из ЕС.

"Мы конкретно готовимся ко всем гипотезам: к гипотезе соглашения, но также и к другим", - сказал бельгийский премьер.

В ответ на вопрос о возможной помощи со стороны Еврокомиссии ввиду предполагаемых потерь из-за Brexit Ш.Мишель заявил, что считает "законным, нормальным, чтобы страны, которые потенциально будут наиболее затронуты, (...) объединившись, обратились к Европейской комиссии".

1ов во

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер