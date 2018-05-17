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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 17:08 17.05.2018 - 17:08

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Европейский союз подтвердил в четверг странам западнобалканского региона однозначную поддержку их "европейской перспективы", а те, в свою очередь, торжественно заявили, что она является их "окончательным стратегическим выбором".

В четверг на саммите в Софии лидеры 28 стран ЕС, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии и Черногории подписали Софийскую декларацию, в которой закрепили эти взаимные обязательства.

"ЕС приветствует приверженность западнобалканских партнеров первостепенности демократии и верховенства права, в частности в том, что касается борьбы с коррупцией и организованной преступностью, качественного управления, а также уважения прав человека и прав представителей меньшинств", - подчеркивается в декларации.

Одним из условий европейской интеграции названы "поиск и реализация окончательных, всеобъемлющих и обязательных решений традиционных двусторонних споров (между странами региона) и дополнительные усилия для примирения".

ЕС обещает содействовать экономическому развитию региона путем инвестиций в инфраструктуру, отдавая приоритет энергетической безопасности, в частности за счет повышения энергоэффективности и строительства трансграничных соединений, диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей.

Отдельно упомянуто сотрудничество в борьбе с незаконными миграционными потоками, которые устремляются в Европу через Балканы. ЕС и западнобалканские страны договорились взаимодействовать в отражении дезинформации и других видов "гибридной" войны, уделяя особое внимание кибербезопасности и стратегической коммуникации.

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