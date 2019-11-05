Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 17:54

Брюссель. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Евросоюз и Китай завершают переговоры по соглашению о взаимной охране географических указаний сельскохозяйственных товаров, сообщила во вторник Еврокомиссия.

По ее информации, комиссар ЕС по сельскому хозяйству Фил Хоган вылетел в Шанхай и Пекин, чтобы в среду завершить переговоры между ЕС и Китаем о защите специальных продуктов, признанных географической индикацией. Переговоры начаты в 2006 году.

Двустороннее соглашение предназначено для защиты 100 европейских географических указаний в Китае и 100 китайских - в ЕС от подделок и узурпации. Как правило, это продукты высокого качества и с уникальными характеристиками.

Китай является вторым после США направлением экспорта сельскохозяйственной продукции ЕС, объем которого достиг 12,8 млрд евро, и также вторым направлением экспорта продукции с охраняемыми географическими указаниями.

Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем, также находящаяся в Китае, примет участие вместе с Хоганом в совещании ВТО на уровне министров, посвященном реформе ВТО и подготовке предстоящей 12-й министерской конференции этой организации, а также в многосторонних переговорах по содействию инвестициям в целях развития.

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