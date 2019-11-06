Брюссель. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Евросоюз и Китай завершили в среду в Пекине переговоры по соглашению о защите прав собственности на названия своих "фирменных" сельхозпродуктов, признанных географической индикацией.

"Потребители готовы платить дороже, доверяя происхождению и подлинности этих продуктов, и в то же время поощряя фермеров, - отметил по завершении переговоров находящийся в Пекине комиссар ЕС по сельскому хозяйству и развитию сельских районов Фил Хоган. - Это победа для обеих сторон, которая укрепляет наши торговые отношения, приносит пользу нашим сельскохозяйственным и пищевым отраслям, а также потребителям".

Еврокомиссия сообщил в коммюнике о том, что двустороннее соглашение предназначено для защиты 100 европейских географических указаний в Китае и 100 китайских - в ЕС от подделок и узурпации. Как правило, это продукты высокого качества и с уникальными характеристиками.

Китай является вторым после США направлением экспорта сельскохозяйственной продукции ЕС, объем которого достиг 12,8 млрд евро, и также вторым направлением экспорта продукции с охраняемыми географическими указаниями, включая вина, агропродовольственные товары и спиртные напитки.

Список географических указаний ЕС, подлежащих защите в Китае, включает такие продукты, как испанская кава, французское шампанское, греческая фета, ирландский виски, мюнхенское пиво, греческая узо, польская водка, португальский портвейн, итальянская ветчина прошутто ди Парма, испанский сыр кесо Манчего и многие другие всемирно известные марки. Из китайских продуктов в список входят, например, Pixian Dou Ban (паста из фасоли Pixian), Anji Bai Cha (белый чай Anji), Panjin Da Mi (рис Panjin) и Anqiu Da Jiang (имбирь Anqiu).

Китайский рынок - это растущий рынок для европейских продуктов питания и напитков, с быстро растущим средним классом, который ценит вкус знаковых, высококачественных и подлинных европейских продуктов. Китай имеет хорошо отлаженную систему географической индикации, которую европейские потребители теперь могут открыть для себя благодаря этому соглашению.

После завершения переговоров соглашение пройдет юридическую проверку. Со стороны ЕС оно должно быть одобрено Европарламентом и Советом ЕС. Вступление его в силу ожидается до конца 2020 года.

Схемы указаний качества ЕС нацелены на защиту названий конкретных продуктов для продвижения их уникальных характеристик, связанных с географическим происхождением, а также традиционным ноу-хау. Более 3300 наименований ЕС зарегистрированы как "защищенное географическое указание" (PGI) или "защищенное обозначение происхождения" (PDO). Еще около 1250 названий из стран, не входящих в ЕС, также защищены на его внутреннем рынке, главным образом благодаря двусторонним соглашениям, таким как это с Китаем. В стоимостном выражении рынок географических указаний ЕС составляет около 74,8 млрд евро, и вместе они составляют 15,4% от общего объема экспорта продуктов питания и напитков из ЕС.

1мн эф

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