Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 13:35

Брюссель. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - ЕС и КНР удалось устранить разногласия в сфере торговли и согласовать совместное заявление к саммиту в Брюсселе, чтобы дать совместный ответ на вызовы со стороны политики президента США Дональда Трампа, передает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в ЕС.

По информации агентства, дипломаты с обеих сторон пришли к консенсусу по проекту коммюнике после того, как Пекин пошел на уступки "в формулировках о промышленных субсидиях".

На 21-м саммите КНР-ЕС ожидаются присутствие председателя Евросовета Дональда Туска, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

"Наша цель - сделать акцент на реализации уравновешенных отношений, гарантирующих законную конкуренцию и равенство доступа к рынкам", - заявил Д.Туск 22 марта на саммите ЕС, который рассматривал отношения с КНР и подготовку к очередному саммиту ЕС-КНР.

Ж.-К.Юнкер, выступая 26 марта в Париже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, в которой также принимали участие президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь подчеркнул: "Я хочу, чтобы между Китаем и Европейским союзом установилась лучше выраженная взаимность, чем та, которую мы имеем сейчас, потому что нужно, чтобы европейские предприятия получали тот же уровень открытости, что касается допуска на китайские рынки, какой китайские предприятия находят в Европе - полный уровень открытости".

1кю аю де

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