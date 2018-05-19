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Этот контент был опубликован 19 мая 2018 г. 12:20 19.05.2018 - 12:20

(приводится текст совместного заявления)

Дубай/Брюссель. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Европейский союз и Иран будут придерживаться обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), несмотря на недавний выход США из сделки, заявил в субботу еврокомиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Ариас Каньете.

"Мы подали сигнал нашим иранским союзникам - пока они будут оставаться приверженными соглашению по атому, мы также будем полностью выполнять свои обязательства. И они (Иран - ИФ) заявили о том же самом со своей стороны", - сказал М.А.Каньете по итогам переговоров с главой Организации атомной энергетики Ирана Али Акбаром Салехи в Тегеране.

По словам еврокомиссара, европейские страны продолжат активно взаимодействовать с Тегераном в сфере экономики.

В свою очередь, А.А.Салехи отметил, что действия Евросоюза "покажут, что США не являются страной, на которую можно положиться в рамках международных договоренностей".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из СВПД, одобренному в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном.

В настоящее время все участники соглашения, за исключением США, заявляют о намерении его сохранить.

"Международное агентство по атомной энергии до сих пор подтверждало в десяти последовательных докладах, что Иран выполнил свои ядерные обязательства в рамках СВПД, и, со своей стороны, Европейский союз будет по-прежнему привержен продолжению полного и эффективного осуществления СВПД, поскольку Иран продолжает выполнять свои ядерные обязательства", - говорится в документе, распространенном в Брюсселе пресс-службой Еврокомиссии в субботу.

Как отмечается в совместном заявлении, стороны "встретились сегодня, чтобы подтвердить продолжающуюся приверженность Европейской комиссии и Организации атомной энергетики Ирана осуществлению СВПД и, в частности, его приложению III, в котором рассматривается гражданское ядерное сотрудничество".

В документе напоминается, что СВПД представляет собой плод более чем десятилетней успешной многосторонней дипломатии, который подтверждает настоятельную необходимость мирного урегулирования спора и является ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения.

Стороны также ставили задачу оценить прогресс, достигнутый к настоящему времени с начала сотрудничества после старта имплементации соглашения 16 января 2016 года.

В документе отмечается, что ряд текущих проектов касается сотрудничества в области ядерной безопасности, в том числе стресс-теста атомной электростанции Ирана "Бушер-1", подготовки к созданию в Иране Центра ядерной безопасности и проектов по расширению возможностей ядерного регулирующего органа Ирана.

"Европейская комиссия также решительно поддерживает усилия Ирана по регулированию безопасного и ответственного использования ядерной энергии, включая присоединение к соответствующим международным конвенциям", - говорится в совместном заявлении.

"В духе тесного сотрудничества мы также согласились, что в Брюсселе в конце ноября 2018 года состоится третий семинар высокого уровня по ядерному сотрудничеству. Мы приветствуем укрепление связей на всех уровнях и надеемся на их дальнейшее развитие в ближайшие месяцы и годы", - подчеркнули М.Ариас Каньете и А.А.Салехи.

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