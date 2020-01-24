Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 16:27

Брюссель. 24 января. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил в пятницу о назначении главы будущей делегации ЕС в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Им назначен 63-летний португальский дипломат Жуан Вале ди Алмейда.

"С 1 февраля 2020 года Соединенное Королевство станет для ЕС третьей страной, и, следовательно, представительство Союза будет обеспечиваться делегацией ЕС (так называются дипмиссии союза в третьих странах - ИФ)", - отмечается в коммюнике.

Жуан Вале ди Алмейда - старший дипломат Европейского союза, который с 2015 по 2019 годы возглавлял постпредство ЕС при ООН, а с 2010 по 2014 год был первым послом ЕС в США.

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