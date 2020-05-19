Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 19:53

Брюссель. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Европейский союз в регулировании цифровой сферы не будет подстраиваться под американскую Facebook Inc. (SPB: FB), заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Мы ценим ваш бизнес, - сказал он в ходе видеоразговора с основателем соцсети Марком Цукербергом. - Однако не мы должны подстраиваться под вас, а скорее - наоборот".

Бретон добавил, что Брюссель разрабатывает нормы "предварительного регулирования", которые будут в превентивном порядке контролировать ситуацию в этой сфере, а не реагировать на нее постфактум. Для телекоммуникационной отрасли это сработало, констатировал еврокомиссар. По его словам, параметры подобного регулирования могут быть выработаны до конца текущего года, сообщает Deutsche Welle.

Еврокомиссар сказал, что онлайн-платформы должны более тесно сотрудничать с властями. "Новая "цифровая" сделка неизбежна", - подчеркнул он.

При этом Бретон высказал мнение, что роль цифровой сферы еще больше возрастет после завершения пандемии коронавируса COVID-19: "Думаю, деловая и повседневная жизнь будет в значительной степени проходить онлайн, после того как мы справимся с этой ситуацией".

В свою очередь Цукерберг призвал ЕС взять на себя роль лидера в установлении глобальных стандартов технологического регулирования. В противном случае существует опасность того, что ряд других государств может последовать примеру Китая.

"Считаю, что это действительно опасно, и беспокоюсь о том, чтобы подобная модель не распространялась на другие страны", - сказал он.

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