Брюссель. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе рассчитывают, что политические консультации в Великобритании относительно соглашения о выходе страны из Евросоюза позволят собрать необходимое большинство для его ратификации, заявил координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье.

"Новым элементом в этом серьезном и сложном контексте являются межпартийные консультации, которые, в конечном счете, были начаты Терезой Мэй с лейбористами. Мы все выразили нашу надежду относительно этих межпартийных переговоров, что диалог приведет к позитивному результату, который, наконец, позволит выстроить позитивное большинство вокруг соглашения о выходе", - заявил главный переговорщик от ЕС во вторник в Люксембурге.

"Из этого диалога может последовать просьба, с которой мы готовы не только согласиться, но и реализовать, в том, что касается будущих отношений", - сказал М.Барнье на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по общим вопросам, на котором обсуждалась подготовка к чрезвычайному саммиту ЕС 10 апреля, посвященному Brexit.

Координатор ЕС вновь заявил, что, если повторные переговоры о соглашении по Brexit невозможны, то политическая декларация, определяющая рамки будущих отношений, может быть улучшена за счет более амбициозных целей, если Великобритания этого попросит.

По его словам, ЕС готов, если этого запросит Соединенное Королевство, добавить к декларации перспективу соглашения о свободной торговле, или даже настоящего таможенного союза.

Но эта возможная просьба Лондона должна уважать принципы, предусматривающие целостность внутреннего рынка ЕС, автономию решений 27 государств союза и неделимость "четырех свобод" - свободы передвижения товаров, свободы передвижения людей, свободы передвижения услуг и свободы передвижения капитала, сказал М.Барнье.

Он отметил, что настаивает на этом, потому что уважение этих принципов "придаст смысл просьбе премьер-министра о продлении срока" выхода Великобритании из ЕС.

"Продление - это вопрос, который относится к компетенции европейских руководителей, собирающихся завтра. Это продление должно быть полезным. Оно должно быть полезным, чтобы дать больше времени, если это будет необходимо, для достижения успеха политического процесса с целью построения (в Великобритании позитивного - ИФ) большинства. (...) Эта продление должно быть пропорционально поставленной цели. Это продление должно служить цели", - сказал координатор ЕС.

М.Барнье подчеркнул, что на созванном председателем Евросовета Дональдом Туском 10 апреля саммите ЕС, который будет решать вопрос о продлении срока Brexit, от Т.Мэй ожидают "дорожную карту", в "которой нуждается Европейский союз, чтобы принять правильное решение".

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