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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 5:20 26.06.2018 - 05:20

Нью-Йорк (ООН). 26 июня. ИНТЕРФАКС - Приверженность Европейского союза Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет сохраняться до тех пор, пока Иран выполняет свои обязательства, заявил глава делегации ЕС при ООН Жоао Вейл Де Алмейда.

"Мы отмечаем, что СВПД является ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения (...) и важен для безопасности региона и за его пределами. Пока Иран будет выполнять свое обязательство по ядерному оружию, ЕС также будет привержен полному выполнению СВПД", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Представитель ЕС отметил, что Евросоюз "сожалеет о решении президента США выйти из СВПД", однако, при этом, "выражает обеспокоенность, связанную с баллистическими ракетами и растущей напряженностью в регионе".

"ЕС также подчеркивает необходимость решать этот вопрос вне СВПД в надлежащих форматах и на надлежащих встречах", - добавил Ж.В.Де Алмейда.

Ранее в ходе заседания СБ ООН Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался за сохранение иранской ядерной сделки, которая, по его словам, является важным элементом мира и безопасности.

Постпреды Франции и Великобритании также заявили о приверженности СВПД.

Заседание СБ ООН, в ходе которого его члены впервые проводят комплексный обзор ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, проходит по председательством постоянного члена Совета - России.

8 мая президент США Д.Трамп объявил о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Остальные участники "шестерки" международных посредников (пять членов СБ ООН и ФРГ), заключавших СВПД, выступают за сохранение сделки. В свою очередь иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.

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