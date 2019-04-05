Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 17:06

Брюссель. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Торговля и инвестиции будут одним из важнейших разделов повестки саммита ЕС-КНР 9 апреля, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Наши торговые цели будут оставаться центральным предметом наших размышлений. А две главные из них - это реформа ВТО и двусторонние торговые интересы", - сказал собеседник СМИ в пятницу в Брюсселе на условиях анонимности.

По его словам, в том, что касается ВТО, Евросоюз намерен продолжать заниматься проблемой многосторонности в торговле. "Одной из ключевых задач нашего саммита будет поддержка принципа многосторонней системы, на которой строится ВТО", - заявил функционер ЕС.

Евросоюз будет стремиться лучше адаптировать ВТО к тем трансформациям и вызовам, которые появились в последние годы. Речь также идет об улучшении функционирования этой организации. По мнению чиновника, ЕС и Китай призваны играть роль двигателя реформ ВТО.

Что касается вопросов двусторонней торговли и стремления ЕС добиться взаимности и равноправного отношения в Китае к европейским предприятиям, переговоры о соглашении об инвестициях и о соглашении о географических обозначениях продуктов продолжатся. На саммите будет подведен промежуточный итог проделанной работы, и ЕС заинтересован как можно скорее заключить эти соглашения.

"Мы считаем очень важным иметь равноправный доступ для европейских предприятий на китайский рынок, а для китайских - на европейский рынок", - подчеркнул источник.

Он также указал на необходимость защищать качественные европейские продукты на китайском рынке, как и китайские - на европейском.

1ов бп

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