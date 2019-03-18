Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 16:34

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в понедельник заявил, что провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и выразил солидарность с народом его страны в связи со стрельбой в Утрехте.

"Я только что поговорил с нидерландским премьер-министром М.Рютте, чтобы узнать последнюю информацию о произошедшем в Утрехте. Евросоюз поддерживает Нидерланды и народ этой страны в такое трудное время. Мои мысли с пострадавшими и их семьями", - написал Ж.-К.Юнкер в своем Twitter.

Ранее стало известно о том, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, еще девять получили ранения.

Стражи порядка продолжают искать подозреваемого в стрельбе 37-летнего уроженца Турции Гёкмана Таниса.

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!