Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 16:58

Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Евросоюз считает, что Армения после прошлогодних политических перемен активизировала усилия по укреплению и расширению партнерства с ним.

Во вторник Еврокомиссия опубликовала доклад о ситуации в Армении и развитии отношений ЕС-Армения с июня 2018 года по начало мая 2019 года. Он подготовлен к Совету по партнерству ЕС-Армения, который соберется 13 июня.

"ЕС считает, что Армения активизировала усилия по укреплению и расширению своего партнерства с ЕС, и что Армения последовательно признала важную роль, которую ЕС может сыграть в плавном выполнении программы реформ в стране", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.

"Однако процесс реформ пока на ранней стадии, - отмечается далее в документе. - Дорожная карта правительства по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией станет важным инструментом в продвижении планов реформ".

"Европейский союз был и будет самым большим сторонником грандиозного плана реформ правительства Армении, который предусматривает консолидацию демократии, верховенства права и продвижение прав человека", - сказала в этой связи высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Еврокомиссия отмечает, что после прошлогодних политических изменений в Армении в декабре 2018 года состоялись досрочные парламентские выборы, в проведении которых самую большую помощь оказал ЕС, "предоставив техническое оборудование и поддержав действия в пользу демократии и гражданского участия".

Среди реформ, которые намерено провести новое руководство Армении, Брюссель подчеркивает реформу судебной системы, призванную сделать правосудие независимым, подотчетным и эффективным. ЕС готов поддержать ее.

Отмечается, что общий объем торговли между ЕС и Арменией за прошедший год увеличился на 15% и составил 1,1 млрд. евро. Армения пользуется системой преференций ЕС, которая "служит особым стимулирующим механизмом для устойчивого развития и надлежащего управления".

С 2015 года более 2700 студентов и преподавателей университетов Армении воспользовались академическими обменами и проектами стажировок в рамках программы "Эразмус-плюс" (Erasmus +). В конце 2018 года запущена новая программа "EU4 Innovation" стоимостью 23 млн евро, нацеленная на приближение навыков и знаний выпускников вузов к требованиям рынка труда.

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