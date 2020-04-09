Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 15:51

Брюссель. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель распространил заявление от имени Евросоюза о докладе группы ОЗХО по расследованию и идентификации применения в 2017 году химического оружия в ходе конфликта в Сирии.

"Европейский союз приветствует публикацию 8 апреля 2020 года первого доклада группы по расследованию и идентификации для исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия и генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Мы полностью поддерживаем выводы и с большой обеспокоенностью отмечаем его заключения", - говорится в документе, опубликованном в четверг в Брюсселе.

Боррель отметил, что Европейский союз решительно осуждает применение химического оружия ВВС Сирии, на которое указывается в докладе экспертов.

"Лица, признанные виновными в применении химического оружия, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что применение химического оружия "кем бы то ни было - государством или негосударственным субъектом в любом месте, в любое время и при любых обстоятельствах является нарушением международного права и может представлять собой самое серьезное из международных преступлений - военное преступление и преступление против человечности".

По словам Борреля, теперь международное сообщество должно "надлежащим образом рассмотреть доклад и принять соответствующие меры". Европейский союз "полон решимости обеспечить, чтобы это явное нарушение основных принципов Конвенции о запрещении химического оружия получило как можно более сильную реакцию со стороны государств-участников конвенции".

Глава европейской дипломатии напомнил, что ЕС ранее налагал ограничительные меры на высокопоставленных сирийских чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия. Евросоюз "готов рассмотреть возможность принятия дальнейших мер в случае необходимости".

Боррель указал, что ЕС "на самом высоком уровне привержен поддержке Организации по запрещению химического оружия в ее усилиях по выполнению решения государств-участников в июне 2018 года о создании механизмов для установления лиц, виновных в использовании химического оружия в Сирийской Арабской Республике".

Высокий представитель ЕС заявил также о полной уверенности Евросоюза "в объективности, беспристрастности и независимости технического секретариата организации и ее группы по расследованию и идентификации".

Как сообщалось, эксперты ОЗХО пришли к заключению, что за применением в 2017 году химического оружия в ходе конфликта в Сирии стоят сирийские правительственные войска.

"Группа по расследованию и идентификации пришла к выводу, что есть веские основания считать, что лица, применившие зарин в качестве химического оружия в Латамне 24 и 30 марта 2017 года, а также хлор в качестве химического оружия 25 марта 2017 года, - это военные из ВВС Сирии", - говорится в докладе.

Это первый доклад группы по расследованию и идентификации, созданной в рамках атрибутивного механизма ОЗХО, против которого решительно выступала российская сторона, считая это вмешательством в прерогативы ООН.

1ов бп

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