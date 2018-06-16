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Этот контент был опубликован 16 июня 2018 г. 19:12 16.06.2018 - 19:12

Брюссель. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Историческое прекращение огня между афганским правительством и талибами на время праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующего окончание священного месяца Рамадан, дало афганскому народу столь необходимую передышку в 17-летнем конфликте, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Народная поддержка этой инициативы является ошеломляющей: афганцы от всех сторон, правительственные чиновники, солдаты, талибы, обменявшиеся поздравлениями по поводу праздника, и совместные молитвы дали возможность представить, как может выглядеть мир", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в субботу в Брюсселе.

"Европейский союз выражает признательность обеим сторонам за выполнение своих обязательств. Последнее решение президента (Афганистана Ашрафа - ИФ) Гани предложить продление соглашения о прекращении огня - еще один мужественный шаг с целью проложить путь к мирным переговорам, и мы призываем "Талибан" ответить взаимностью. Афганский народ заслуживает прочного мира", - подчеркнула Ф.Могерини.

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