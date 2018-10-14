Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 октября 2018 г. 16:04 14.10.2018 - 16:04

Брюссель. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Евросоюз призывает к сдержанности противоборствующие стороны в связи с новыми жертвами на границе сектора Газа, говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в воскресенье в Брюсселе.

"Мы еще раз призываем всех действовать с предельной сдержанностью, чтобы избежать дальнейшей гибели людей. Мы ожидаем, что Израиль будет уважать принцип необходимости и пропорциональности в применении силы. И мы надеемся, что ХАМАС и другие экстремистские группировки в Газе не будут использовать демонстрации для иных целей и обеспечат их строго ненасильственный характер", - говорится в документе.

В коммюнике отмечается, что в последние дни на границе сектора Газа гибли гражданские лица с обеих сторон.

"Все подобные инциденты должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности", - заявил представитель ЕВС.

Он подчеркнул, что использование силы ведет только к росту насилия и лишает целые поколения законной возможности жить в мире и свободно строить собственное будущее.

"Только политическое решение может положить конец насилию", - говорится в заявлении ЕС.

В документе также говорится, что Евросоюз готов содействовать мирному процессу всеми имеющимися в его распоряжении дипломатическими, техническими и финансовыми средствами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на заседании кабинета министров пообещал предпринять жесткие меры против палестинского исламистского движения ХАМАС, если оно не прекратит свои действия против Израиля. Премьер отметил, что ХАМАС следует "сейчас же прекратить огонь и ожесточенные протесты", сообщило издание "Джерузалем пост".

Газета отмечает, что слова Б.Нетаньяху прозвучали после очередных акций протеста палестинцев на границе сектора Газа и Израиля. В них приняли участие около 20 тыс. человек, а в столкновениях погибли семь палестинцев. В связи с новой волной беспорядков министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил о прекращении поставок топлива в сектор Газа. Лидер ХАМАС Исмаил Хания на похоронах семи погибших палестинцев пообещал продолжать протесты до снятия блокады с сектора Газа. За пять месяцев беспорядков погибли около 150 палестинцев.

1ов вш

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер