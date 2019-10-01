Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 16:05

Брюссель. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Положить конец напряженности в Гонконге сможет только диалог сторон, заявила во вторник Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"В связи с насилием, применяемым в Гонконге, Европейский союз продолжает подчеркивать, что диалог, деэскалация и сдержанность являются единственными решениями", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, несмотря на первые шаги, предпринятые с целью вовлечь в диалог противостоящие стороны, после более трех месяцев протестов еще только предстоит восстановить доверие.

"Право на собрания и демонстрации должно сохраняться и гарантироваться в соответствии с международными обязательствами", - продолжила Коцьянчич, отвечая на вопрос о реакции ЕС на полицейские меры по разгону демонстрантов с применением боевых патронов.

"Я могу отметить, что Европейский союз поддерживает тесные отношения с Гонконгом, и мы уважаем принцип "одна страна - две системы". Мы продолжаем желать ему стабильности и процветания. Мы придаем большое значение автономии Гонконга, закрепленной в его Основном законе. И следует также уважать независимость судебной власти, которая остается основополагающей для развития Гонконга", - заявила представитель Могерини.

1ов аю

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