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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 7:10 16.07.2018 - 07:10

Пекин. 16 июля. ИНТЕРФАКС - США, Китай и Россия должны приложить усилия к тому, чтобы избежать конфликтов и хаоса в мировой торговле, которые могут вылиться в конфронтацию, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Общей обязанностью Европы и Китая, а также Америки и России является не разрушать мировой порядок в торговле, наоборот, совершенствовать его, не развязывать торговых войн, которые могут перерасти в конфликты, как это часто случалось в истории", - сказал он журналистам после встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном на полях саммита КНР-ЕС в Пекине.

Он подчеркнул, что "пока еще есть время для того, чтобы предотвратить хаос и конфликты".

"Поэтому я призываю наших китайских хозяев, а также президентов Трампа и Путина начать этот процесс совместно посредством реформы ВТО", - отметил Д.Туск.

Он сказал: "Сегодня мы стоим перед дилеммой: продолжать жесткие игры, такие, как война тарифов и конфликты, подобные Сирии и Украине, или же искать общее решение, основанное на справедливых правилах".

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