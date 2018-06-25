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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 13:07 25.06.2018 - 13:07

Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз рассчитывает, что после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турции Анкара останется для ЕС партнером, соблюдающим обязательства по общим крупным вопросам, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас в понедельник.

"Я имею в виду вопросы, связанные с миграцией, безопасностью, но также вопросы региональной стабильности и борьбы против терроризма", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

М.Схинас отметил, что ожидается соответствующее заявление Совета ЕС по иностранным делам, который в понедельник заседает в Люксембурге.

Высшая избирательная комиссия Турции ранее в понедельник объявила о победе Р.Т.Эрдогана на выборах президента страны. По итогам подсчета 99,1% бюллетеней он сумел набрать более 52,5% голосов избирателей. Турецкая оппозиция во главе с ключевым соперником Р.Т.Эрдогана на президентских выборах Мухарремом Индже признала итоги выборов.

Впервые Р.Т.Эрдоган был избран президентом Турции в 2014 году, до этого он 11 лет занимал пост премьер-министра.

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