Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 13:19

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Парламент ЕС принял предложение Еврокомиссии об изменении правил выдачи шенгенских виз путешественникам с хорошей визовой историей, изменения вступят в силу через шесть месяцев, сообщается на официальном портале Еврокомиссии.

"Визовые процедуры сделают более гибкими. Теперь туристы смогут подавать запрос на визу максимум за шесть месяцев до планируемой поездки (сейчас не ранее чем за три месяца). В большинстве случаев это можно сделать в стране проживания. Там, где это будет возможно, запрос на визу можно будет подать в электронной форме", - говорится в сообщении.

Среди важных изменений - многократные визы теперь будут выдавать на более долгий срок. "Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания - от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.

При этом визовый сбор вырастет с нынешних 60 евро до 80 евро. Путешественники в возрасте до 18 лет его платить не будут.

Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом (сюда относится и Россия), будут платить за визу по новым правилам 40 евро. Реформа предполагает пересмотр величины визового сбора каждые три года.

"На сегодняшний день туризм играет огромную роль в экономике Евросоюза, составляя около 10% от общего ВВП. Длительные и сложные визовые процедуры мешают росту турпотока и негативно сказываются на экономике", - считают в Еврокомиссии.

Консульские учреждения стран Шенгена в 2018 году выдали 14,3 млн виз при 16 млн обращениях. В общей сложности визы должны получать граждане 105 государств.

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