Брюссель. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Новое продление антироссийских ограничительных мер Евросоюза препятствует поискам нормализации отношений между сторонами, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Евросоюз упустил очередной шанс изменить свой подход и начать выходить из того тупика, в который себя загнал", - сказал высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу" в пятницу в Брюсселе по случаю публикации в "Официальном журнале" Евросоюза решения Совета ЕС о продлении на 6 месяцев индивидуальных санкций в отношении граждан и организаций, которых в ЕС обвиняют в "подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

По его словам, "учитывая, что несколько человек из данного санкционного списка - это офицеры Погранслужбы и ВМФ России, являвшиеся непосредственными участниками российской операции по пресечению провокации украинских Вооруженных сил и СБУ в Керченском проливе в ноябре прошлого года, то после освобождения 24 украинских участников того инцидента было бы логично ожидать, что российских военных исключат из этого списка".

То, что этого не произошло, лишь свидетельствует "о степени зашоренности некоторых стран Евросоюза", считает постпред

"Я уже не говорю о том, что избрание нового состава Европарламента - хороший повод вернуться к известным предложениям российских парламентариев об исключении из санкционных списков на взаимной основе парламентариев России и Евросоюза", - добавил Чижов.

Глава российской дипломатической миссии при Евросоюзе при этом отметил: "Вместе с тем, нам известны попытки некоторых членов ЕС расширить этот список и также откровенные попытки перевести пересмотр санкций с шестимесячного цикла на двенадцатимесячный. Но эти попытки не прошли".

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