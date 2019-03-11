Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк включен в санкционный список США.

Как следует из сообщения OFAC, банк подпал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая сама недавно была включена в SDN List.

Еврофинанс Моснарбанк по итогам 2018 года занимал 78-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100". РФ и Венесуэла владеют банком через ВТБ (MOEX: VTBR), Газпромбанк (MOEX: GZPR) (по 25% + 1 акция) и Фонд развития Fonden (50% минус 2 акции).

Санкции против Еврофинанс Моснарбанка подтверждают решимость США преследовать сторонников Николаса Мадуро, говорится в заявлении главы американского Минфина Стивена Мнучина.

"Это решение демонстрирует, что США будут принимать меры против иностранных финансовых институтов, которые поддерживают нелегитимный режим Мадуро и тем самым вносят вклад в экономический коллапс и гуманитарный кризис, причиняющий страдания народу Венесуэлы", - заявил С.Мнучин.

Еврофинанс Моснарбанк в 2018 году смог подняться почти на 20 строчек в рэнкинге "Интерфакс-ЦЭА" по размеру активов, увеличив их за год на 35% - до 67 млрд рублей. По итогам 2017 года банк с активами в 49,7 млрд рублей занимал только 95-е место в этом рэнкинге.

На рост активов кредитной организации обратил внимание и американский Минфин. По его данным, чистые активы Еврофинанс Моснарбанка прибавили более чем 50% в 2018 году на фоне растущей международной финансовой изоляции Венесуэлы.

Минфин США напоминает про перерождение Еврофинанс Моснарбанка, история которого восходит к одному из советских загранбанков, в качестве российско-венесуэльского СП. "Россия была давним союзником Венесуэлы, еще в период предшественника Мадуро, Уго Чавеса. В 2011 году Чавес купил 49% Еврофинанса через Фонд национального развития Венесуэлы", - говорится в сообщении американского Минфина.

В качестве примера сотрудничества Еврофинанс Моснарбанка с Венесуэлой Минфин США приводит тот факт, что в 2018 году инвесторам криптовалюты "петро" предлагалось перечислять средства на счета правительства страны именно в этом банке.

Также Минфин напоминает, что ВТБ и Газпромбанк находятся под секторальными санкциями США (запрещает предоставление долгосрочного финансирования, но не предусматривает заморозку активов, как в случае с попаданием в SDN List).

Получить комментарий в ЦБ РФ пока не удалось.

Банк России в конце апреля 2018 года дал российским банкам регуляторные послабления по резервам в отношении кредитов компаниям, которые в начале апреля вошли в "черный список" Минфина США. Регулятор, в частности, разрешил банкам не ухудшать финансовое положение заемщика, качество обслуживания его долга, а также переводить ссуду в другую категорию качества, если положение компании или ее залога ухудшилось вследствие введения санаций. Кроме того, в июле 2018 года ЦБ установил льготный расчет норматива Н6 (ограничивает максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков планкой 25% от капитала) для участников гособоронзаказа и санкционных компаний. Так, банки могут не признавать таких заемщиков связанными, даже если ухудшение экономического положения одного из них может стать причиной неисполнения обязательств перед банком другим заемщиком.

В октябре ЦБ подготовил изменения, продлевающие на три года льготные подходы при оценке рисков для кредитов юрлицам, подпавшим под санкции.

Комментариями самого Еврофинанс Моснарбанка "Интерфакс" также пока не располагает.

ВТБ неоднократно заявлял о желании продать долю в Еврофинанс Моснарбанке. Однако, как отмечал глава банка Андрей Костин, это зависит не только от ВТБ.

"Мы, конечно, хотим выйти. Это решение (участие ВТБ в российско-венесуэльском банке - ИФ) в свое время было оформлено в виде межправительственного соглашения, где нас прописали. Теперь выйти без скандала, чтобы соответствующие государства не договорились по какому-то вопросу, сложно", - говорил А.Костин в феврале.

"Я думаю, что сейчас венесуэльскому правительству не до этого, чтобы решать этот вопрос, по этому банку. (. . .) Если будет более спокойная ситуация, то мы продолжим нашу работу по попытке продать частным инвесторам, которые готовы продолжить дальше работу в такой конфигурации", - отмечал глава ВТБ. По его словам, несколько инвесторов интересовались долей ВТБ в Еврофинанс Моснарбанке. "Банк, он в принципе хороший, нормальный, никаких санкций он не нарушает, американских даже новых. С одной стороны, вроде, и нет причин (продавать - ИФ), но с другой стороны, и там развития особо нет", - подчеркнул А.Костин.

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MOEX$#&: GZPR, VTBR

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