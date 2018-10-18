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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 20:13 18.10.2018 - 20:13

Иерусалим. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Группа египетских представителей в четверг провела переговоры с лидером палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, а затем с израильской стороной, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его данным, делегация египетских переговорщиков состояла из четырех сотрудников спецслужб, которые въехали на палестинские территории через Израиль, чтобы провести встречу с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией. Затем египтяне вернулись на переговоры обратно в Израиль.

По словам представителя движения Халила аль-Хайи, египетские переговорщики обсуждали в секторе Газа вопрос прекращения огня, а также усилия, направленные на примирение ХАМАС с Палестинской национальной администрацией (ПНА). Агентство напоминает, что движение ХАМАС получило контроль над сектором ГАЗА в 2007 году, ранее эти территории подчинялись ПНА.

В последние дни отношения между палестинцами и Израилем вновь обострились. На прошлой неделе около 14 тыс. палестинцев пытались прорваться через границу с Израилем, бросали в израильских военных горящие шины, булыжники, самодельные взрывные устройства. Семь палестинцев стали жертвами столкновений.

Накануне из сектора Газа был совершен ракетный обстрел израильского города Беэр-шева. Армия обороны Израиля в ответ на инцидент нанесла удары по 20 целям группировки ХАМАС в секторе Газа.

Египет выступает посредником в переговорах между палестинцами и Израилем.

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