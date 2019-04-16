Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 17:05

Дубай. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Парламент Египта во вторник проголосовал в поддержку поправок в конституцию страны, которые дают возможность президенту Абделю Фаттаху ас-Сиси оставаться на этом посту до 2030 года, сообщают во вторник арабские СМИ.

Теперь в Египте пройдет референдум, на котором граждане проголосуют по поправкам в конституцию.

Поправки, в частности, позволяют А.Ф.ас-Сиси продлить с четырех до шести лет свой текущий президентский срок, который, согласно прежней редакции конституции, завершается в 2022 году. Также благодаря поправкам А.Фаттах ас-Сиси сможет участвовать в выборах и после окончания этого срока. Таким образом, при благоприятном для него развитии событий, А.Фаттах ас-Сиси сможет сохранять за собой должность президента вплоть до 2030 года.

А.Фаттах ас-Сиси стал президентом Египта в 2014 году, в 2018 году он был переизбран, набрав 97% голосов.

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