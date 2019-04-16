Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 18:50

(Дополненная версия сообщения от 18:05 , добавлены подробности)

Дубай. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Парламент Египта во вторник проголосовал в поддержку поправок в конституцию страны, которые дают возможность президенту Абделю Фаттаху ас-Сиси оставаться на этом посту до 2030 года, сообщают во вторник арабские СМИ.

Теперь в Египте пройдет референдум, на котором граждане проголосуют по поправкам в конституцию.

Поправки, в частности, позволяют А.Фаттаху ас-Сиси продлить с четырех до шести лет свой текущий президентский срок, который, согласно прежней редакции конституции, завершается в 2022 году. Также благодаря поправкам А.Фаттах ас-Сиси сможет участвовать в выборах и после окончания этого срока. Таким образом, при благоприятном для него развитии событий, А.Фаттах ас-Сиси сможет сохранять за собой должность президента вплоть до 2030 года.

По данным египетских СМИ, референдум в Египте пройдет 21-23 апреля, в то время как египтяне, проживающие за границей, смогут проголосовать 19-20 апреля.

А.Фаттах ас-Сиси стал президентом Египта в 2014 году, в 2018 году он был переизбран, набрав 97% голосов.

Кроме того, поправки подразумевают создание еще одной палаты парламента - сената. По данным СМИ, в сенат будет состоять из примерно 180 человек. В палате представителей, ныне единственной действующей палате египетского парламента, поправки предусматривают квоту в минимум 25% для депутатов-женщин.

Поправки также предоставят египетскому президенту больше власти над судебной системой страны. Так, президент получит возможность самостоятельно назначать судей, в том числе главу Высшего конституционного суда Египта.

Кроме того, поправки усилят влияние военных на политическую жизнь Египта, отмечают СМИ. Так, одной из обязанностей военных объявляется защита "конституции и демократии, а также фундаментального строя страны".

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