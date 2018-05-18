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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 9:52 18.05.2018 - 09:52

Дубай. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял решение об открытии пропускного пункта в городе Рафах на границе с сектором Газа, чтобы палестинцы могли свободно через него перемещаться в течение священного для мусульман месяц Рамадан.

"Такое решение принято, чтобы облегчить страдания жителей сектора Газа", - написал египетский президент на своей странице в Facebook.

СМИ напоминают, что КПП в городе Рафах, единственный транспортный путь, примыкающий к сектору Газа, и не контролируемый израильтянами. При этом власти Египта в последние годы закрывали его, ссылаясь на угрозы безопасности.

кю ар

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