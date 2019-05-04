Этот контент был опубликован 4 мая 2019 г. 14:10

Иерусалим. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Египта предупредили палестинское движение ХАМАС о подготовке израильскими военными масштабного ответа на проведенный из сектора Газа ракетный обстрел, передают израильские СМИ.

При этом египетская сторона, регулярно выступающая в качестве посредника между палестинцами из сектора Газа и Израилем, сообщила ХАМАС, что отвечать на действия армии Израиля не нужно, если в секторе Газа хотят избежать эскалации конфликта.

Ранее в субботу сообщалось, что палестинцы из сектора Газа запустили около 100 самодельных ракет в сторону Израиля. В ответ израильские военные уже нанесли несколько ударов по позициям боевиков ХАМАС.

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