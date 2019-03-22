Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 14:05

Иерусалим. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Каир разработал вместе с израильской стороной план урегулирования ситуации вокруг сектора Газа, предусматривающий его демилитаризацию в обмен на снятие блокады Израилем и Египтом.

Согласно этому предложению, о котором узнало израильское издание "Исраэль хайом", в секторе Газа должно остаться только крайне ограниченное количество легкого огнестрельного оружия для целей внутренней безопасности. Это оружие будет находиться под строгим контролем.

Кроме того, за местными палестинскими организациями под руководством радикальной группировки ХАМАС будет сохранено право заниматься внутренними делами.

Как только эти шаги будут предприняты, Израиль и Египет снимут нынешнюю блокаду с сектора Газа и начнут осуществлять там проекты по созданию инфраструктуры, рабочих мест, развитию экономики, здравоохранения, образования. Финансировать их должны ООН, Евросоюз, арабские государства, в частности, региона Персидского залива. Предусматривается также открыть для морских перевозок порт сектора Газа с целью импорта и экспорта товаров.

Конфликт между двумя основными палестинскими группировками - Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и Исламским движением сопротивления - ХАМАС начался в 2006 году после того, как ХАМАС выиграл выборы. В июне 2007 года радикальная группировка вытеснила Палестинскую национальную администрацию, сформированную ФАТХ, из сектора Газа и установила там полный контроль.

12 октября 2017 года ФАТХ и ХАМАС подписали в Каире соглашение о национальном примирении. Несмотря на это, противостояние между ними продолжается.

Кроме того, в прошлом году резко обострилось противостояние между ХАМАС и Израилем, вылившееся во взаимные ракетные обстрелы, усиление блокады сектора Газа, усугубившей гуманитарный кризис.

По оценкам экспертов, очередное обострение конфликта между Израилем и ХАМАС стало самым масштабным с 2014 года. При посредничестве Египта в конце прошлого года была заключена договоренность о прекращении огня. Однако в этом году конфликт возобновился.

Как пишет "Исраэль хайом", египетские источники отмечают, что Израиль не хочет краха режима ХАМАС, опасаясь, что в этом случае вакуум власти могут заполнить радикальные проиранские организации или связанные с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ) группировки.

По предварительной оценке в Израиле и Египте, реализация плана может занять от трех до пяти лет.

Официальные лица в Египте и Израиле склонны воспринимать это предложение в позитивном ключе, и проект плана уже передан американской стороне, отмечает издание.

Оно приводит слова высокопоставленного источника в силовых структурах Египта, заявившего, что после предстоящих 9 апреля досрочных выборов и последующего формирования правительства в Израиле процесс реализации плана перейдет в активную фазу с вовлечением Катара, Саудовской Аравии, Иордании и ряда других арабских стран.

1ак др

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