Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 19:00

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Египет, Иордания и Марокко проинформировали администрацию президента США о том, что направят свои делегации на конференцию по Ближнему Востоку, запланированную в Бахрейне в этом месяце, сообщают во вторник западные СМИ.

Участие Египта и Иордании считается особенно важным, так как исторически эти страны играли ключевую роль в урегулировании израильско-палестинского конфликта. Более того, это единственные арабские страны, у которых подписаны мирные договоры с Израилем.

Западные СМИ отмечают, что решение палестинских лидеров бойкотировать конференцию, запланированную на 25-26 июня, вызывает сомнения в успешности этой конференции.

План Трампа по ближневосточному урегулированию, основанный на финансовых и экономических методах действий, предполагается представить на форуме в Бахрейне 25 июня. Его реализацией занимаются зять президента Джаред Кушнер и бывший адвокат Джейсон Гринблатт.

1кю ар

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