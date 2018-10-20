Египет, ОАЭ и Бахрейн высоко оценили расследование Эр-Рияда относительно гибели саудовского журналиста
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Дубай. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Египта, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна заявили, что считают Саудовскую Аравию правовым государством, которое предприняло все необходимые шаги в рамках расследования смерти журналиста Джамаля Хашкаджи, передают в субботу местные СМИ.
По информации государственного агентства ОАЭ (WAM), власти ОАЭ "одобряют решения саудовского короля Салмана в рамках расследования относительно судьбы Дж.Хашкаджи".
В свою очередь, власти Бахрейна отметили, что Саудовская Аравия является, и в дальнейшем будет оставаться правовым государством, которое следует принципам справедливости.
Подобную позицию разделяют и в Египте: министерство иностранных дел страны считает правильными меры Эр-Рияда в рамках расследования смерти журналиста.
"Египет считает, что Саудовская Аравия предприняла решительные и смелые действия по этому вопросу (в рамках расследования - ИФ) в соответствии с позицией короля Салмана, которая соответствует принципам верховенства права и справедливости", - приводит газета "Иджипт тудей" выдержки из заявления министерства.
Ранее в субботу саудовское государственное телевидение сообщило, что саудовский оппозиционный журналист Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб подтвердил факт смерти журналиста, работавшего, в частности, на газету "Вашингтон пост".
Ряд западных государств и международных организаций выразили сожаление по поводу факта гибели журналиста и призвали к проведению полноценного и открытого расследования случившегося.
1тэ пч
Интерфакс