Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 7:07

Токио. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу движутся без единой динамики, инвесторы продолжают оценивать "голубиную" тональность заявлений Федеральной резервной системы США, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка практически не изменился.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК уменьшился на 0,03%, в то время как Topix вырос на 0,12%.

Котировки акций автопроизводителя Toyota Motor повышаются на 0,4%, телекоммуникационной SoftBank Group - на 2,6%.

При этом дешевеют бумаги крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing (на 0,9%) и производителя электроники Sony (на 4,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,17%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,31%, причем падение продолжается уже третьи торги подряд.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снижаются в ходе торгов в Гонконге на 0,8%. Компания резко сократила прибыль в четвертом квартале 2018 года на фоне ослабления темпов роста выручки из-за моратория на одобрение новых игр в Китае, а также усиления конкуренции. Прибыль без учета разовых факторов составила 2,07 юаня на акцию при консенсус-прогнозе на уровне 1,83 юаня на акцию.

Капитализация AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, поднялась на 2,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:49 МСК снизилось на 0,06%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,8%.

В то же время акции автомобильной компании Hyundai Motor подешевели на 1,6%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,45%.

Цена акций производителя лекарств CSL Ltd. выросла на 1,5%, в результате чего компания вошла в число лидеров повышения в пятницу.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,2%, в то время как второй по величине Rio Tinto - повысилась на 0,7%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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