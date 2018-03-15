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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 7:02 15.03.2018 - 07:02

Токио. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг движутся без единой динамики.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают сохраняющиеся опасения относительно возможных "торговых войн", а также снижение фондовых индексов США по итогам третьей сессии подряд, отмечает MarketWatch.

Японские Nikkei 225 и Topix к 8:28 МСК снизились соответственно на 0,08% и 0,12% после того, как ранее в ходе торгов они выходили в незначительный плюс.

В частности, растут котировки акций предприятий розничной торговли Marui Group (на 7,2%) и Tsuruha Holdings (на 3,6%), а также телекоммуникационных компаний NTT DoCoMo (на 0,3%) и KDDI (на 0,5%).

Цена бумаг нефтепроизводителя Inpex Corp. выросла на 0,6% вслед за повышением нефтяных котировок.

Между тем дешевеют акции крупнейших японских банков, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 1,1%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 0,5%, Mizuho Financial Group Inc. - на 0,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:48 МСК повысилось на 0,35%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:17 МСК уменьшился на 0,24%, причем негативная динамика сохраняется третий день подряд.

Котировки акций четверки крупнейших австралийских банков опускаются: Westpac Banking - на 0,9%, National Australia Bank - на 1%, Australia & New Zealand Banking - на 1%, Commonwealth Bank of Australia -на 1%.

В то же время рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась соответственно на 0,8% и 2% вслед за подъемом цен на железную руду.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК потерял 0,49%, а гонконгский Hang Seng опустился всего на 0,02%.

В Гонконге подорожали акции интернет-гиганта Tencent Holdings (на 0,7%) и страховщика Ping An Insurance (на 2,6%).

Цена бумаг Cathay Pacific Airways подскочила на 4,8% после того, как авиаперевозчик опубликовал финансовую отчетность, которая оказалась лучше ожиданий рынка.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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