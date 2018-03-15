Единой динамики на рынках акций Азии в четверг не отмечается
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Токио. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг движутся без единой динамики.
Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают сохраняющиеся опасения относительно возможных "торговых войн", а также снижение фондовых индексов США по итогам третьей сессии подряд, отмечает MarketWatch.
Японские Nikkei 225 и Topix к 8:28 МСК снизились соответственно на 0,08% и 0,12% после того, как ранее в ходе торгов они выходили в незначительный плюс.
В частности, растут котировки акций предприятий розничной торговли Marui Group (на 7,2%) и Tsuruha Holdings (на 3,6%), а также телекоммуникационных компаний NTT DoCoMo (на 0,3%) и KDDI (на 0,5%).
Цена бумаг нефтепроизводителя Inpex Corp. выросла на 0,6% вслед за повышением нефтяных котировок.
Между тем дешевеют акции крупнейших японских банков, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 1,1%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 0,5%, Mizuho Financial Group Inc. - на 0,7%.
Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:48 МСК повысилось на 0,35%.
Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:17 МСК уменьшился на 0,24%, причем негативная динамика сохраняется третий день подряд.
Котировки акций четверки крупнейших австралийских банков опускаются: Westpac Banking - на 0,9%, National Australia Bank - на 1%, Australia & New Zealand Banking - на 1%, Commonwealth Bank of Australia -на 1%.
В то же время рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась соответственно на 0,8% и 2% вслед за подъемом цен на железную руду.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК потерял 0,49%, а гонконгский Hang Seng опустился всего на 0,02%.
В Гонконге подорожали акции интернет-гиганта Tencent Holdings (на 0,7%) и страховщика Ping An Insurance (на 2,6%).
Цена бумаг Cathay Pacific Airways подскочила на 4,8% после того, как авиаперевозчик опубликовал финансовую отчетность, которая оказалась лучше ожиданий рынка.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс