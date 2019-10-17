Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 8:18

Токио. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения в ожидании новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговорщикам еще предстоит работа в рамках первого этапа урегулирования торгового спора. По его словам, Белый дом пока не определился в отношении подъема пошлин на китайские товары объемом $160 млрд в год, запланированного Штатами на 15 декабря, сообщает South China Morning Post. Министр также сказал, что Китай пока не присылал официальных приглашений американским чиновникам в Пекин для дальнейших переговоров.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка слабо снизился и составлял 159,77 пункта.

Японский индексй Nikkei 225 к 8:35 МСК увеличился на 0,08%, в то время как Topix снизился на 0,36%.

В число лидеров снижения входят акции автопроизводителя Toyota Motor (-0,9%) и телекоммуникационной NTT DoCoMo (-0,9%). Между тем дорожают бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+0,7%), интернет-компании Rakuten (+2%), производителя бытовой электроники Sony (+2%), а также телекоммуникационной группы SoftBank (+1,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК вырос на 0,04%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,66%.

Рыночная стоимость страховщика AIA Group на торгах в Гонконге поднимается на 1,1%.

При этом цена бумаг Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), оператора Гонконгской фондовой биржи, снижается на 0,3%, биотехнологической Sino Biopharm - на 1,8%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - на 0,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:59 МСК снизилось на 0,32%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 1%, другого представителя этой отрасли SK Hynix - на 2,1%.

Цена акций автопроизводителя Kia Motors опустилась на 1,6%, LG Electronics - на 2,7%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,77%.

В лидерах падения бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto, потерявшие соответственно 3,3% и 2,9%.

Безработица в Австралии в сентябре снизилась до 5,2% по сравнению с 5,3% месяцем ранее. Аналитики полагают, что этот факт может стать лишним поводом для очередного снижения процентных ставок в стране.

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания 1 октября уменьшил ключевую ставку на четверть процентного пункта - до рекордно низких 0,75% годовых. Она была снижена уже в третий раз с июня, поскольку ЦБ стремится поддержать экономику страны и защитить ее от внешних рисков.

Ранее глава RBA Филип Лоу заявлял, что намерен снижать ставку, чтобы подтолкнуть экономику страны к росту, достаточному для снижения безработицы до 4,5%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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