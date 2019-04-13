Этот контент был опубликован 13 апреля 2019 г. 11:55

Брюссель. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая является фигуранткой дела о смерти сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, будет освобождена из тюрьмы в Малайзии 3 мая, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на ее адвоката.

Издания напоминают, что прокуратура Малайзии 1 апреля отказалась от обвинений в Доан Тхи Хыонг в убийстве Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР.

Впоследствии женщина призналась в нанесении ему травм, и ей были назначены три года и четыре месяца тюремного заключения. При этом срок лишения свободы исчислялся с февраля 2017 года, когда Доан Тхи Хыонг была задержана, а затем уменьшен за хорошее поведение.

Вторая обвиняемая, гражданка Индонезии Сити Аисья, была освобождена в марте этого года.

Гражданка Индонезии Сити Аисья и вьетнамка Доан Тхи Хыонг обвинялись в убийстве Ким Чен Нама в феврале 2017 года. Сообщалось, что две женщины подвергли сводного брата северокорейского лидера воздействию нервно-паралитического вещества VX в аэропорту Куала-Лумпура.

Женщины не признали свою вину. Их адвокаты утверждали, что они были обмануты командой северокорейских агентов. По их данным, обвиняемые считали, что принимают участие в реалити-шоу.

1тэ ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!