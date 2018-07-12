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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 12:53 12.07.2018 - 12:53

Хельсинки. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Проявленное на саммите НАТО единство альянса стало важным сигналом для Москвы, считает президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).

"Сильный сигнал уже то, что государства НАТО сохраняют единство. Особенно с учетом всех предшествовавших спекуляций на эту тему", 0 заявил глава государства газете Helsingin Sanomat, комментируя ход саммита НАТО в Брюсселе.

По его словам, "единство НАТО является важной и успокоительной вестью и для озабоченных европейцев".

Он отметил, что на торжественном ужине "была пара десятков выступлений, но на них не высказывались разногласия между ЕС и НАТО или на тему трансатлантического сотрудничества. Ничего разрушающего НАТО, наоборот".

С.Ниинистё сказал, что президент США Дональд Трамп на ужине не комментировал связанные с Россией вопросы и в основном говорил о Северной Корее.

"Никто и не спрашивал ничего у Трампа о России", - добавил С.Ниинистё.

Президент сказал, что если на саммите НАТО все пройдет хорошо, то также будет и встрече Д.Трампа с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Хельсинки.

Он сказал, что разговаривал с Д.Трампом о предстоящей встрече в Хельсинки, но не пожелал раскрывать содержание беседы.

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