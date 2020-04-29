Пекин. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) откроется 22 мая, сообщили китайские СМИ.
Ранее открытие сессии планировалось 5 марта, однако форум был перенесен из-за эпидемии коронавируса в стане.
Сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, орган единого фронта), как сообщается, начнет работу днем ранее - 21 мая.
Депутаты сессии ВСНП оценивают работу правительства страны за минувший год, принимают план социально-экономического развития на следующий, рассматривают и принимают законодательные акты, решают важнейшие кадровые вопросы.
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