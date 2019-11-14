Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 19:02

Брюссель. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) объявила в четверг, что как хранитель договора о ЕС направила Великобритании письмо с официальным уведомлением о невыполнении страной своих обязательств по предложению кандидата на пост европейского комиссара от Соединенного Королевства.

"У британского правительства есть срок до пятницы, 22 ноября, самое позднее, чтобы представить свою позицию. Такой короткий срок обусловлен тем, что будущая (Европейская - ИФ) комиссия должна приступить к обязанностям, как можно скорее", - говорится в коммюнике ЕК, распространенном вечером в четверг в Брюсселе.

В нем сообщается, что на два направленных Лондону письма избранного председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, напоминающих об обязательствах Соединенного Королевства, и решение Европейского совета от 29 октября, продлевающее период действия статьи 50 договора, Великобритания дала 13 ноября ответ. Еврокомиссия после анализа этого ответа пришла к выводу, что Соединенное Королевство пренебрегает своими обязательствами по договору о ЕС.

"В своем письме британские власти утверждают, что по причине предстоящих всеобщих выборов, они не в состоянии предложить кандидата на пост европейского комиссара. Европейская комиссия напоминает, что в соответствии с установленным прецедентным правом ЕС государство-член не может ссылаться на положения своего национального правопорядка для обоснования несоблюдения обязательств по законодательству союза", - отмечается в сообщении ЕК.

Официальное уведомление о невыполнении страной своих обязательств по законодательству ЕС - это первый этап процедуры о нарушении членом союза европейского права.

Еврокомиссия также сообщает, что в соответствии со статьей 258 договора о функционировании ЕС Соединенное Королевство призывают представить свои замечания по уведомлению не позднее пятницы, 22 ноября.

После анализа этих замечаний, или в случае отсутствия каких-либо замечаний в указанный срок, Еврокомиссия при необходимости может направить Лондону мотивированное мнение в качестве следующего этапа процедуры, объясняют в Брюсселе.

1ов ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!