Брюссель. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия (ЕК) примет в среду рекомендации для стран ЕС по выходу из режимов ограничений, установленных в связи с эпидемией коронавируса, но не намерена указывать им, когда они должны принимать соответствующие решения, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Мы всегда говорили, что прерогативой государств-членов является принятие решений о том, когда им вводить ограничительные меры и когда их отменять", - сказал пресс-секретарь во вторник в ходе видеобрифинга в Брюсселе.

"То, над чем мы работали эти последние недели - это скорее "дорожная карта", содержащая рекомендации, предназначенные для того, чтобы когда государства решат выйти из мер ограничения, они сделали бы это эффективным образом. Чтобы национальные меры были эффективными, например, с учетом ситуации в других странах Европейского союза, в частности, в соседних странах", - продолжил Мамер.

Он добавил, что во вторник проект рекомендаций до его утверждения на следующий день обсуждается со всеми странами Евросоюза.

"На любой стадии пандемии надо всегда учитывать реальность на местах. Разумеется, это властям государств-членов принимать на основе имеющейся у них информации о национальной ситуации решения, которые им представляются наиболее подходящими в их случае", - отметил представитель ЕК.

Он объяснил, что Еврокомиссия предложит рекомендации, укажет на главные, по ее мнению, критерии, на которые государствам-членам следовало бы опираться в своих решениях.

"Но, конечно, мы не будем указывать им: "Вот, настал нужный момент снять некоторые ограничение и принять такие-то меры". Нет, это надлежит решать государствам-членам", - подчеркнул он, повторив, что речь идет о критериях и условиях, которые должны быть учтены при оценке ситуации для принятия решения об облегчении некоторых мер.

Пресс-секретарь отказался вдаваться в подробности будущего документа, предложив не предвосхищать события и дождаться утверждения Еврокомиссией этих рекомендаций.

При этом на вопрос о том, будет ли дана рекомендация открыть внутренние границы ЕС, он ответил, что Еврокомиссия "никогда не выступала за полное закрытие границ". И напомнил призывы к государствам-членам обеспечить свободное перемещение грузового транспорта с товарами, чтобы обеспечивать людей предметами первой необходимости, а также поддерживать производящие их предприятия.

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