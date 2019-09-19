Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 18:35

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Брюссель. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия может подать апелляцию на решение суда по OPAL или работать в рамках уже принятого решения, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Польская PGNiG выиграла 10 сентября в Европейском суде дело о неправомерности исключения газопровода OPAL из-под европейского регулирования.

"Мы сегодня тему OPAL с украинскими коллегами не обсуждали. Обсуждали на двусторонней встрече с вице-президентом Еврокомиссии господином Шефчовичем. Наши коллеги подтвердили, что они сейчас изучают с юридической точки зрения возможность подачи апелляции или реализации решения суда по другому варианту. У них срок - 20 ноября, надеемся, что в кратчайшие сроки коллеги определятся, поскольку в первую очередь оспорено решение именно Еврокомиссии", - сказал Новак.

Отвечая на вопрос, снизится ли прокачка газа по газопроводу "Северный поток-1" в результате этого судебного решения, Новак сказал: "Это больше технический вопрос, зависит во многом от спроса, контрактных обязательств. Думаю, здесь важно понимать, что все контрактные обязательства, которые сегодня есть у "Газпрома", они будут исполнены в полном объеме".

Сс аг ак ав*

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