Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 10:36

Брюссель. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия не будет обжаловать решение суда, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода "Северный поток" - газопровода OPAL, сообщил "Интерфаксу" источник в Еврокомиссии.

"Комиссия не будет обжаловать решение суда. Принцип энергетической солидарности, предусмотренный в статье 194 Лиссабонского договора, имеет большое значение для Комиссии", - сказал он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что до 20 ноября ЕК должна решить, будет ли обжаловать решение или будет работать рамках решения суда.

В середине сентября по решению суда 50% мощности Opal на выходе из Германии в Чехию было заморожено для использования "Газпромом" (MOEX: GAZP). На входе в Грайфсвальд Opal загружен на 80% от мощности 36 млрд кубометров в годовом исчислении, то есть поставляется порядка 29 млрд куб. м газа в год.

Сс от фф пч

MOEX$#&: GAZP

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!